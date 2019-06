Uruguay “acepta la derrota y sabe perder”, afirmó Tabárez

Uruguay "acepta la derrota y sabe perder", dijo el entrenador de la Celeste, el 'maestro' Óscar Tabárez, al comentar la derrota ante Perú.

"El resultado no se explica, sucede por determinadas cosas. El gasto lo hicimos nosotros en los 90 minutos, se vio así en todo el partido y en los penales estuvo mejor Perú, hay que aceptar la derrota y saber perder", dijo Tábarez en rueda de prensa en Salvador.

Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison Flores convirtieron los goles peruanos desde el punto blanco, en el compromiso que se disputó en la mundialista Arena Fonte Nova.

Édinson Cavani, Cristhian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira convirtieron para la Celeste. El golero Pedro Gallese atajó a Luis Suárez, el primero de los cinco turnos de Uruguay.

"Nos causa una desilusión grande el resultado, porque vinimos con la idea de ganar", agregó.

Tabárez explicó que el desarrollo del juego mostró a un Uruguay "muy superior", que por momentos "equivocó procedimientos en ataque" facilitando la labor defensiva de un Perú que "no tuvo en todo el partido un tiro directo a nuestro arco".

Corregir y seguir

"No creo que el rival nos haya sobrepasado en el partido. Ellos en todo momento trataron de bajarle el ritmo al partido. Simplemente no se pudo ganar ante un equipo que vino a hacer su juego", reflexionó el entrenador.

"Tengo claro que no hay invictos en el fútbol, si no sería aburrido, ni tampoco hay equipos que pierdan siempre porque no lo aguantan. Así es el fútbol", remarcó.

El reglamento de competición de la Copa América para los cuartos de final contempla la definición por penales al término de igualdad en el marcador en los 90 minutos, y no prórroga de 30 más como en las competencias de la FIFA.

"Sabíamos que el reglamento era así. No tengo ninguna queja al respecto", advirtió Tabárez.

Uruguay volvió a quedar fuera de semifinales en una Copa América desde la edición de Chile 2015, cuando fue eliminado por el elenco anfitrión en los cuartos de final en un partido polémico en el que Gonzalo Jara agredió a Cavani, que reaccionó y vio la tarjeta roja.

En la Copa Centenario en 2016 en Estados Unidos fue eliminado en la fase de grupos.

"Todas las derrotan duelen. Teníamos expectativas, objetivos a cumplir y no se cumplieron con esta eliminación. Si es por resultados, para mi fue peor la Copa Centenario, donde no pasamos de la primera fase. Pero hay que levantarse, corregir y seguir", puntualizó el 'maestro'.

Uruguay llegó a los cuartos al terminar primero del Grupo C con dos victorias ante Ecuador (4-0) y Chile (1-0), y un empate ante Japón (2-2).

