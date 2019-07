"La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y lo arruina un poco", dijo Lionel Messi.

"Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pasa mucho en estos partidos de tensiones", opinó Messi sobre su expulsión tras el encontronazo con Gary Medel.

"Lo que dije la vez pasada capaz que pasó factura y fue mandado", señaló en referencia a sus declaraciones sobre la inutilización del VAR en jugadas polémicas en la semifinal ante Brasil.

Consultado sobre por qué no fue a recibir la medalla del tercer puesto, Messi contestó: "No fui por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta copa".

"No nos dejaron llegar a la final. Repito: la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol y lo arruina un poco", dijo.