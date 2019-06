Chile venció en los penales a Colombia y se metió en semifinales de Copa América

Chile sigue con paso firme en la búsqueda de su tricampeonato de América, luego de vencer este viernes a Colombia 5-4 en penales en cuartos de final, tras haber empatado sin goles en Sao Paulo.

Ambos onces hicieron gala de garra y disputa durante los noventa minutos, en los que los bicampeones estuvieron más cerca de abrir el marcador a partir de contragolpes y llegadas por las bandas.

El 0-0 llevó el paso a semifinales a los penales.

Los chilenos hicieron marca perfecta desde el punto blanco, con goles de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez.

Por Colombia erró el último tiro William Tesillo, luego de que James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y Yerry Mina hubieran marcado.

"Los penales son una forma muy dura de salir de una competición... están más en la decisión de Dios que de los jugadores, así ha sido siempre y seguirá siendo en el futuro", dijo apesadumbrado tras el partido el entrenador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz.

Chile es "un equipo que lleva muchos años jugando juntos, con los mismos jugadores y esquema, es una ventaja", agregó el luso.

La Roja seguirá en busca del tricampeonato en semifinales ante el ganador del duelo entre Uruguay y Perú.

Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.

