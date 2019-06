Uruguay debuta en el torneo donde es “rey de copas”

El rey de la Copa América, Uruguay, debutará frente a Ecuador este domingo en Brasil-2019, desde las 19 horas en Belo Horizonte.

Quince veces campeona, ganadora en las ediciones de 1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011, no hay selección más exitosa que la uruguaya en la centenaria cita continental, aunque Argentina le sigue de cerca con catorce títulos.

"No sentimos el peso de quince copas, sentimos el impulso de quince copas (...). Hay una responsabilidad histórica", dijo este sábado el seleccionador celeste, Óscar Washington Tabárez, aunque evitó etiquetar a los suyos como favoritos.

El insaciable hambre de gol de Luis Suárez y Edinson Cavani es una de las principales fortalezas de la oncena de Tabárez en la apertura del Grupo C en el estadio Mineirao de Belo Horizonte desde las 19 horas, una llave que completan Chile y Japón, que se medirán el lunes.

No es la única: Fernando Muslera ofrece seguridad en la portería, José María Giménez y el capitán Diego Godín integran una de las duplas de centrales más sólidas del torneo, y piezas jóvenes como Rodrigo Bentancur apuntalan una nueva generación de centrocampistas celestes de alta factura.

"Es una linda oportunidad y tenemos equipo para ilusionarnos", indicó este sábado Godín.

Un día antes, Suárez resaltó que el plantel llegó "con muchísimas ganas". Era duda en la vía a Brasil-2019, después de someterse a cirugía en mayo por una lesión en la rodilla derecha, pero el delantero del Barcelona se siente listo.

"Quiero jugar todo el partido", adelantó el máximo artillero del seleccionado celeste, con 56 dianas en su trayectoria.

Ya reapareció con un gol de tiro libre en 27 minutos de juego en el último amistoso de preparación del equipo, una victoria 3-0 ante Panamá.

El eco del Maracanazo

Aunque hayan pasado siete décadas, la visita de Uruguay a Brasil trae de manera inevitable el recuerdo del Maracanazo.

Aquel triunfo 2-1 del Uruguay capitaneado por Obdulio Varela frente a Brasil, el 16 de julio de 1950, pasó a la historia como uno de los grandes momentos del fútbol, convirtiendo a los charrúas en bicampeones mundiales tras el título alcanzado en casa en 1930.

La final de esta Copa América tendrá justamente como escenario el Maracaná.

Estar allí sería "un sueño para todos los uruguayos", expresó un ambicioso Suárez.

Reestructuración

Ecuador espera avanzar en la reconstrucción iniciada bajo el mando del colombiano Hernán Darío Gómez con vistas a la clasificatoria sudamericana del Mundial Catar-2022, que arranca el próximo año. Uruguay y los letales Suárez y Cavani serán la primera prueba.

"No es un irrespeto lo que voy a decir: he enfrentado a jugadores en otras épocas como Ronaldo, Ronaldinho (...) me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi (...) y siempre me he preocupado que mi equipo marque el balón más que marcar las capacidades de los contrarios", señaló este sábado 'Bolillo' Gómez.

En las filas tricolor, el atacante Enner Valencia es la principal esperanza con apoyo de Antonio Valencia y Ayrton Preciado por los costados y una novedad confirmada a última hora por el propio entrenador: Ángel Mena.

"Sabemos toda la fuerza que tiene Uruguay", pero "nos hemos preparado", advirtió el ariete de los mexicanos Tigres de la UANL.

El capitán ecuatoriano, Gabriel Achilier, demostró confianza.

La Copa América "es un gran desafío para nosotros" y el "primer partido es importante" porque "te da la pauta para que en el siguiente llegues con más fuerza", expresó el central.

Alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.

Ecuador: Alexander Domínguez - José Quintero, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Béder Caicedo - Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela - Antonio Valencia, Ángel Mena, Ayrton Preciado - y Enner Valencia. DT: Hernán Darío Gómez.

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)